Александр Головин: "Слуцкий и Черчесов в один голос говорили, что трудности - временные"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" рассказал, что не жалеет о переходе из ЦСКА в клуб лиги 1. Он также отметил, что его поддерживали во время непростого периода для команды.

– Вы уже полгода в Европе. Сожаления есть, что дали согласие на переход?

– Нет. Но первое время пришлось очень тяжело. Менталитет, тренировочный процесс – вообще все иначе. Тем более я попал в команду в такой непростой период. Дома долго не могли победить. Слава Богу, сейчас все нормально. Сейчас уже чувствую себя в своей тарелке.

– В самом начале кто или что вас поддерживало? Кто помогал?

– Много разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он звонит, мы поддерживаем отношения. Звонил Станислав Саламович Черчесов. В один голос они говорили, что это только временно, что такой период пройдет, и все будет хорошо. И сам я считал также. Сейчас все нормально, а дальше будет только лучше. (Александр Бобров)

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