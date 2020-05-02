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Александр Головин: «Сейчас футболисты ничего не решают. Нам остается только надеяться»

13:50
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал для «СЭ» ситуацию во французском футболе, где досрочно завершены все профессиональные турниры. Первое место и чемпионский титул присуждены «ПСЖ», набравшему в среднем 2,52 очка за матч (места в турнирной таблице определялись по среднему числу набранных очков). Монегаски стали девятыми и не попали в еврокубки-2020/21.

— Сейчас сложно что-либо комментировать. Можно долго рассуждать о том, была ли возможность доиграть чемпионат или нет, но решение в данный момент принимают не футболисты и даже не клубы, — сказал Головин. — Поэтому нам остается только принять его и надеяться, что ситуация во всем мире нормализуется как можно скорее. (Александр Бобров)

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