Александр Головин: «Это нам, русским, тяжело понять какой-то язык»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, как проходит общение с главным тренером команды Робертом Морено, а также о языковых барьерах.

— Да, у нас 90 процентов общения на английском, — сказал Головин во время совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым. - Тренер знает английский не очень хорошо, не идеально. Он — испанец, мало кто в Испании хорошо знает английский. Переводчик переводит на французский, когда Морено говорит какую-то речь. Так везде в первое время. Морено сейчас учит местный язык. Он, помимо французского, знает еще 6 языков, так что для него это будет вообще легко. Это нам, русским, тяжело понять какой-то язык. Нет, английский понять просто, а любой другой — реально сложно, это такой труд. Для меня — нереально тяжело, поэтому сделал упор на английский.