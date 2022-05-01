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Сегодня, 15:42

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже». Россиянин проведет 100-ю игру в чемпионате Франции

Александр Головин проведет 100-й матч за «Монако» в чемпионате Франции
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Эта игра станет для россиянина 100-й в чемпионате Франции. Головин — первый футболист из России, которому удалось достигнуть этой отметки.

25-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 23 матчах чемпионата Франции.

Матч «Монако» — «Анже» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 16.00 (мск).

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
4
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
16
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
17
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 3 : 0
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 28 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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