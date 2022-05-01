Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже». Россиянин проведет 100-ю игру в чемпионате Франции

Александр Головин проведет 100-й матч за «Монако» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Эта игра станет для россиянина 100-й в чемпионате Франции. Головин — первый футболист из России, которому удалось достигнуть этой отметки.

25-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 23 матчах чемпионата Франции.

Матч «Монако» — «Анже» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 16.00 (мск).