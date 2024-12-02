Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:15

Головин об игре с «Марселем»: «Мы ни в чем не уступили. Это поражение сделает нас только сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Считаю, что мы ни в чем не уступили противнику и наиграли как минимум на ничью. Первый тайм остался за нами, после перерыва соперник, игравший дома, конечно, добавил, но не сказал был, что у них было преимущество. Нас чуть выбил первый гол в наши ворота, когда счет стал 1:1. Тот мяч получился немного нелепым и нелогичным. Что касается моего гола, то у нас получилось наказать соперника за грубую ошибку в центре поля. Думаю, это поражение сделает нас только сильнее и все будет хорошо», — сказал Головин «СЭ».

На гол Головина хозяева ответили точными ударами Луиса Энрике и Мэйсона Гринвуда, который реализовал пенальти.

По данным Sofascore, российский полузащитник признан лучшим игроком матча с оценкой 8,0.

После этого матча «Монако» и «Марсель» с 26 очками занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно.

Луис Энрике Лима и&nbsp;Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (2:1) 1&nbsp;декабря. Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка
Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
Читайте также
«Я же не футболист, я — рыбак». Интервью Джентльмена года Константина Тюкавина
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €650 млн
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» уступил «Марселю», Головин забил гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.12 21:00
Лилль – Брест
 - : -
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 - : -
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 - : -
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 - : -
8.12 19:00
Нант – Ренн
 - : -
8.12 19:00
Страсбур – Реймс
 - : -
8.12 22:45
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 9 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости