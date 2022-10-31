Головин прокомментировал свой гол в ворота «Анже»: «Забить или отдать голевую передачу всегда приятно»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Анже» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Игрок отметился забитым мячом.

«Понятно, что перед этой игрой мы были фаворитами, должны были победить и набрать три очка. Хорошо, что это удалось сделать, смогли воплотить свое преимущество в голы.

Рад ли, что мой мяч стал победным? Прежде всего рад, что выиграли. Свой гол, безусловно, тоже дает положительные эмоции, забить или отдать голевую передачу всегда приятно", — сказал «СЭ» Головин.

Также 26-летний футболист объяснил, почему начал игру с «Анже» на скамейке запасных.

«Почему начал матч на скамейке запасных? Знал об этом заранее, это было обговорено. Дело в том, что в четверг мы провели на выезде достаточно тяжелую игру в Венгрии. Оставили там немало сил, поэтому было понятно, что тренерский штаб будет использовать определенную ротацию состава. Так что все нормально. Выйти на замену и забить — тоже очень неплохой вариант», — рассказал Головин.

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» с 24 очка занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.