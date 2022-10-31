Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:27

Головин прокомментировал свой гол в ворота «Анже»: «Забить или отдать голевую передачу всегда приятно»

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Анже» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Игрок отметился забитым мячом.

«Понятно, что перед этой игрой мы были фаворитами, должны были победить и набрать три очка. Хорошо, что это удалось сделать, смогли воплотить свое преимущество в голы.

Рад ли, что мой мяч стал победным? Прежде всего рад, что выиграли. Свой гол, безусловно, тоже дает положительные эмоции, забить или отдать голевую передачу всегда приятно", — сказал «СЭ» Головин.

Также 26-летний футболист объяснил, почему начал игру с «Анже» на скамейке запасных.

«Почему начал матч на скамейке запасных? Знал об этом заранее, это было обговорено. Дело в том, что в четверг мы провели на выезде достаточно тяжелую игру в Венгрии. Оставили там немало сил, поэтому было понятно, что тренерский штаб будет использовать определенную ротацию состава. Так что все нормально. Выйти на замену и забить — тоже очень неплохой вариант», — рассказал Головин.

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» с 24 очка занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.

Александр Головин
ФК Анже
ФК Монако
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Главная интрига второго круга: станет ли «Зенит» первым в истории чемпионатов России, кто ни разу не проиграет?
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины
Момент обрушения моста в Индии попал на видео
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Лиона» Дембеле надеется сыграть на ЧМ-2022

Французский журналист: «Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости