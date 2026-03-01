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1 марта, 11:48

Головин о серии голевых передач: «Надеюсь, цифры будут расти и дальше»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

Российский футболист сделал голевую передачу в третьем матче подряд. В последних 6 матчах у Головина 5 ассистов.

«Хорошая игра, победили по делу. Самое главное, что набрали три очка и порадовали болельщиков. Мое участие в забитых мячах? Конечно, очень позитивно и приятно, что и в первом, и во втором случаях получилось довести эти атаки до голов. Пять голевых в последних шести играх? Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника. Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» одержал третью победу подряд. Монегаски набрали 37 очков и занимают седьмое место в таблице Лиги 1.

Игроки &laquo;Монако&raquo; Александр Головин и&nbsp;Симон Адингра празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Анже&raquo; в&nbsp;матче Лиги 1 28&nbsp;февраля.Головин исправился после двух удалений — отдал голевую. «Монако» остался в гонке за еврокубки

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Александр Головин
ФК Анже
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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