Головин о серии голевых передач: «Надеюсь, цифры будут расти и дальше»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

Российский футболист сделал голевую передачу в третьем матче подряд. В последних 6 матчах у Головина 5 ассистов.

«Хорошая игра, победили по делу. Самое главное, что набрали три очка и порадовали болельщиков. Мое участие в забитых мячах? Конечно, очень позитивно и приятно, что и в первом, и во втором случаях получилось довести эти атаки до голов. Пять голевых в последних шести играх? Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника. Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» одержал третью победу подряд. Монегаски набрали 37 очков и занимают седьмое место в таблице Лиги 1.