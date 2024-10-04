Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.
Предыдущее соглашение 28-летнего россиянина было рассчитано до 30 июня 2026 года.
Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.
В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после шести туров, набрав 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|6
|1
|1
|4
|3-17
|4
|
18
|Анже
|6
|0
|2
|4
|4-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|- : -
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0
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