Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение 28-летнего россиянина было рассчитано до 30 июня 2026 года.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после шести туров, набрав 16 очков.