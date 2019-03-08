Александр Головин: "Отличие между чемпионатами России и Франции очень большое"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" сравнил уровень клубов в чемпионатах России и Франции. По его словам, в лиге 1 футбол более открытый.

– Понятно, что "ПСЖ" стоит особняком. А могли бы сравнить другие французские клубы с российскими?

– Когда я только перешел в "Монако" и не играл из-за травмы, смотрел матчи, ходил на стадион – со стороны казалось, что между нашим чемпионатом и французским нет серьезного отличия. Но когда начал играть, сразу понял, что оно большое. У нас ты можешь принять мяч. Ты понимаешь, что если станешь играть с условным "Амкаром" или другой командой, которая будет обороняться, соперники встанут сзади в ожидании, когда ты придешь. Здесь ни в одном матче такого нет. Каждая команда, неважно на каком месте она идет, будет бежать, прессинговать. Открытый футбол. Никто не садится назад, не закрывается, не ждет, пока ты станешь атаковать, и сыграет на контратаке. (Александр Бобров)

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