Головин о борьбе «Монако» за чемпионство: «Шансы есть всегда. Сделаем все возможное»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил шансы команды на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Шансы есть всегда. Они были и в прошлом сезоне, есть и сейчас. Тяжело прогнозировать и предсказывать. Многое будет зависеть и от нас, и от того, как будут выглядеть соперники. Единственное, могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться максимального результата», — сказал Головин «СЭ».

После 15 туров «Монако» занимает 3-ю строчку с очками и отстает от лидера турнирной таблицы «ПСЖ» на 7 очков.