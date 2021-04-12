Александр Головин оценил победу над «Дижоном» и свою игру

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил игру 32-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (3:0), которая прошла в воскресенье, 11 апреля. В этом матче хавбек провел на поле 82 минуты и отдал голевую передачу Виссаму Бен Йеддеру.

«Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно победить. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа. Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что удается отдавать такие передачи», — отметил Головин.

«Монако» набрал 65 очков и занимаете третье место в турнирной таблице.

(Александр Бобров)