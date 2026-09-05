Головин о победе «Монако» над «ПСЖ»: «Все работали на результат»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «ПСЖ» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Франции.

Головин отметился голевой передачей на победный гол полузащитника Станиса Идумбо.

«Конечно, игры с «ПСЖ» всегда запоминаются, все-таки это один из лучших клубов мира. Тем более получился такой матч, когда мы первыми пропустили, меньше владели мячом, пришлось проявить характер. Рад, что мы достойно приняли этот вызов и отлично проявили себя в непростой ситуации. Очень хорошо распорядились своими моментами, а когда повели в счете грамотно оборонялись. Нужно отметить всю команду, все работали на результат и огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» после третьего тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 9 очками.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.