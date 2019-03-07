Александр Головин – об одноклубниках: "Большинство знают английский. Выучу французский – будет проще"

Полузащитник "Монако" Александр Головин во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Россиянин рассказал, на какой позиции ему удобней играть, а также на каком языке он общается с одноклубниками.

– На какой позиции чувствуете себя лучше?

– Особой разницы нет, "десяткой, слева или справа в атаке. Главное – приносить пользу.

– Как отношения с другими футболистами? С кем-то подружились?

– Большинство знают английский. Разговариваем на нем. Выучу французский – будет проще. Адаптационный период проходит. С кем-то ходили вместе ужинать. (Александр Бобров)