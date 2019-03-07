Александр Головин: "Не придаю особого внимания критике"

Полузащитник "Монако" Александр Головин во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Россиянин отметил, что французский чемпионат в разы сложнее российского, а также объяснил, как относится к критике.

– У клуба российский владелец. Накладывает это на вас дополнительную ответственность?

– Дмитрий Евгеньевич делает все для команды. Мне приятно, что владелец русский. Несколько раз встречались, он интересовался моими делами, говорили о моей игре, о моей позиции на поле.

– Что самое сложное в лиге 1?

– Все сложнее по сравнению с российским чемпионатом. Меньше времени на принятие решения, когда владеешь мячом. Нужно прибавлять во всем. Критиковали ли меня в России? На самом деле я не придаю особого внимания критике или похвальным отзывам. Главное – работать и становиться лучше. (Александр Бобров)