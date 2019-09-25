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Александр Головин: «Не меньшее удовольствие получил и от голевого паса»

00:40
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Полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Ниццей» в 7-м туре чемпионата Франции (3:1) отметил, что остался доволен и голами, и голевой передачей. Россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу на Виссама Бен Йеддера.

— Первый гол — красавец. Вы забивали подобные?

— Разные голы были в карьере. В данном случае мы решили разыграть угловой, а потом получилось сильно и точно пробить в ближний верхний угол. Но, честно говоря, и в эпизоде со вторым голом все получилось неплохо. Здорово выбежали в контратаку. Не меньшее удовольствие получил и от голевого паса в моменте с третьим голом. А самое главное — мы добились победы. (Сергей Егоров)

Монако — Ницца

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