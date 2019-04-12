Александр Головин: "Не был ментально готов к Евро-2016"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что не был морально готов к чемпионату Европы-2016. Тогда национальная команда заняла последнее место в группе.

- Чемпионат Европы в 20 лет? Тяжело было, ментально не был готов, много волновался, из-за этого не очень хорошо выглядел, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Думал о том, как бы не ошибиться, чтобы не оказаться виноватым. В 20 лет тяжело это принять.

Можно играть и в 20, и в 18. Главное, как ты готов внутри себя. Если думаешь о том, как не испортить, то это плохо. Потоми уже понимаешь, что надо заставлять соперника ошибаться.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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