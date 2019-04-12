Александр Головин: "Не брал автографы у Фалькао и Анри"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что не брал автографы у бывшего главного тренера монегасков Тьерри Анри и форварда Радамеля Фалькао.

- Фалькао и Анри? Не брал у них автографы, отнесся нормально, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Приятно, что такие сильные футболисты есть в команде. Ты у них учишься, смотришь, как они ведут себя после тренировок, восстанавливаются.

Как я пел в "Монако"? Пел, на самом деле, плохо. Петь не умею, но пришось. Чуть-чуть покраснел при этом, но все нормально. Такие традиции там.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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