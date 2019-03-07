Александр Головин: "Мысли уйти из "Монако"? Нет. Я хотел бы играть здесь"

Полузащитник "Монако" Александр Головин во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. По словам россиянина, у него не было мыслей покинуть команду в зимнее трансферное окно.

– Вы влились в команду. Есть чувство, что теперь все нормально. Это так?

– Сыгрался с партнерами. Чувствую словно здесь уже очень давно.

– Говорят, что русскому футболисту трудно выступать в европейских клубах?

– Уровень чемпионатов разный. Играть в Европе очень сложно. Нужно время, чтобы привыкнуть. Необходимо выучить язык. Конечно, это непросто.

– У вас были мысли уйти из "Монако" во время зимнего трансферного окна?

– Нет. Я хотел бы играть здесь, в Монако. (Александр Бобров)