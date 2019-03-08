Александр Головин: "Мы с Мартиншем понимаем друг друга, ничего не говоря"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что нашел общий язык с партнерами на поле. Особенно он отметил игроков группы атаки.

– Желсон Мартинш пришел совсем недавно, но у вас уже образовалась сильная связка. Как удалось так быстро найти общий язык?

– Так получилось, что мне удобно с ним играть. Даже не говоря, мы понимаем друг друга. Иногда не смотрю на него, но знаю, куда он побежит. То же самое с Рони Лопешем и с Фалькао. В центре у нас Адриэн и Фабрегас. Со всем сыгрались, и сейчас у нас, так считаю, неплохо получается.

– Чувствуются возраст и опыт Фабрегаса? Он подсказывает на тренировках?

– Да, есть такое. Это понятно. Он поиграл в таких командах – "Барселоне", "Челси". Очень опытный футболист. Даже будучи в таком возрасте (Сеску 31 год. – Прим. "СЭ"), он показывает такой уровень игры, что очень приятно смотреть. Подсказки? В основном тактические. Когда совершаешь ошибку, задумаешься, побежишь, чтобы отобрать мяч, а иногда это делать нужно, следует держать свою позицию. (Александр Бобров)

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