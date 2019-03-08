Александр Головин: "Много играю в Counter Strike, а FIFA быстро надоедает"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" рассказал о том, за какими играми проводит свободное время. Он подчеркнул, что футбольные симуляторы ему не нравятся.

– Много играете в Counter Strike?

– Да.

– Кто в нем лучше – футболисты из ЦСКА или из "Монако"?

– Здесь в него никто не играет. Это в России популярны Counter Strike и PUBG, а тут – Fortnite.

– А в FIFA играете?

– Не особо любил. Мог провести одну-две игры – и надоедало. Не так интересно. Если только на спор с кем-то из рядом сидящих сыграть. (Александр Бобров)

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