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Александр Головин: «Много бегать это не плохо»

15:18

Полузащитник «Монако» Александр Головин не считает, что он слишком много бегает. По его словам, ошибки — это часть футбола.

— Я привык много бегать с давних времен. Вряд ли это способствует тому, что я порой не могу принять правильное решение, — отметил Головин. —  Не считаю это большой проблемой. Нельзя играть идеально и всегда принимать правильные решения. Это с трибуны может казаться, что все просто, но на поле это не так. Поэтому много бегать это не плохо. (Александр Бобров)

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