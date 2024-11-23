Головин — о первом голе в сезоне: «Что-то на новом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Брестом» (3:2) в матче 12-го тура чемпионата Франции. В этой игре он забил свой первый гол в сезоне.

«Что-то на новом», — написал Головин в социальной сети.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд — клуб занимает 12-е место с 13 очками.