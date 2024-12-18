Головин о пятилетнем контракте с «Монако»: «Это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и оценка моей игры»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом.

«Пятилетний контракт — это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен. Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба», — сказал Головин «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.