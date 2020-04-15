Александр Головин: «Карантин закончился, но я все равно не выхожу из дома»

Полузащитник «Монако» Александр Головин специально для «СЭ» рассказал, как проводит время и чем занимается.

Руководство клуба из княжества в конце марта в виде исключения разрешило хавбеку на время вернуться в Россию, где он должен был пройти 14 дней карантина.

— Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я все равно практически не выхожу из дома, — рассказал Головин. — Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, что сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного: компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист «Монако» получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом. (Александр Бобров)

В текущем сезоне 23-летний Головин провел 30 матчей за «Монако» и забил три гола.