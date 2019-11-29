Александр Головин: «Хотел бы, чтобы россияне играли в Европе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что хотел бы, чтобы больше россиян выступало в Европе. По его словам, это пошло бы на пользу национальной команде.

— Хотел бы, чтобы больше российских футболистов играло в Европе, в сильных чемпионатах, — отметил Головин. — Это было бы большим плюсом для российского футбола, для национальной команды. Я знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе. Однако не всегда есть вариант, куда бы можно было перейти.