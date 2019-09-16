Александр Головин: «Если позовут в «Барселону» или «Реал»? От таких предложений невозможно отказаться»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что отказаться от возможных предложений от «Реала» или «Барселоны» будет невозможно.

23-летний футболист также отметил, что остался бы в «Монако» даже в том случае, если бы провел прошлый сезон результативно.

— Понятно, что от предложений «Реала» и «Барселоны» невозможно отказаться, — сказал Головин. — Но даже если бы мы провели прошлый сезон удачно, заняли бы первое место, я много бы забивал, отдавал, то я бы все равно захотел еще на сезон остаться в Монако, потому что одного сезона для адаптации мне мало. Я только сейчас начал получать удовольствие, которое у меня было в России.

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