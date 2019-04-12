Александр Головин: "Дзюба называет мою прическу "гнездом"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".

- Дзюба? Про его приколы можно рассказывать вечно, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Что обижаться – это шутки. Без Артема было бы скучно. Не важно, над кем он шутит. Это добавляет позитива. Ему не нравится моя прическа, он называет ее "гнездом". Зато у него нормальная.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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