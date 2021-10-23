Александр Головин будет в заявке «Монако» на матч с «Монпелье»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал о шансах игрока сыграть в матче 11-го тура французской Лиги 1 против «Монпелье», который состоится завтра, 24 октября.

«Саша полностью восстановился от травмы. Он готовится к завтрашнему матчу с «Монпелье», Александр точно будет включен в заявку на игру», — сказал Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российский полузащитник получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за повреждения футболист не смог сыграть в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.