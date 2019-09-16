Александр Головин: «Братья Миранчуки в «Монако»? Смогли бы потянуть этот уровень»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» оценил шансы полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков? заиграть у монегасков.

— Братья Миранчуки в «Монако»? Не слышал об этом, — сказал Головин. — Мне кажется, что они могли спокойно потянуть этот уровень. Сейчас на подходе много молодых игроков. Например, Бакаев — классный футболист.

Чалов не жалуется, что не играет в сборной. Понятно, что внутри он слегка обижается, все-таки стал лучшим бомбардиром РПЛ в том сезоне, но пока он играет за молодежку...

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