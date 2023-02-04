Александр Глеб — об интересе «Боруссии» к Головину: «Это будет шаг вперед в его карьере, там особенная атмосфера»

Бывший игрок «Штутгарта» Александр Глеб высказался о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена — это все куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса. Конечно, это шаг вперед в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший комбинационный футбол, это пойдет ему на пользу», — приводит Metaratings.ru слова футболиста.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах.