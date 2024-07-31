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Ерохин: «Надеюсь, увидимся с Кузяевым в следующем отпуске»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» рассказал, что поддерживает общение с экс-игроком сине-бело-голубых Далером Кузяевым.

— Этим летом Сафонов перешел в «ПСЖ», Чалов близок к уходу в ПАОК. Хорошо, что ребята не боятся пробовать свои силы за рубежом?

— Да. Сейчас Саша Головин находится на первых ролях в «Монако», наш Далер хорошо проявляет себя во Франции, поэтому это шаг вперед для популяризации российских игроков. Они работают, стараются и выкладываются. Можно сказать, что делают хорошую рекламу для остальных наших футболистов.

— С Далером часто общаетесь?

— Поздравляем друг друга, если какие-то победы или голевые действия. Надеюсь, что увидимся с ним в следующем отпуске и пообщаемся.

— Кузяев смотрит матчи «Зенита»?

— Это у него спросить надо (смеется), — сказал Ерохин «СЭ».

Далер Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Александр Ерохин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
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