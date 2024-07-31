Ерохин: «Надеюсь, увидимся с Кузяевым в следующем отпуске»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» рассказал, что поддерживает общение с экс-игроком сине-бело-голубых Далером Кузяевым.
— Этим летом Сафонов перешел в «ПСЖ», Чалов близок к уходу в ПАОК. Хорошо, что ребята не боятся пробовать свои силы за рубежом?
— Да. Сейчас Саша Головин находится на первых ролях в «Монако», наш Далер хорошо проявляет себя во Франции, поэтому это шаг вперед для популяризации российских игроков. Они работают, стараются и выкладываются. Можно сказать, что делают хорошую рекламу для остальных наших футболистов.
— С Далером часто общаетесь?
— Поздравляем друг друга, если какие-то победы или голевые действия. Надеюсь, что увидимся с ним в следующем отпуске и пообщаемся.
— Кузяев смотрит матчи «Зенита»?
— Это у него спросить надо (смеется), — сказал Ерохин «СЭ».
Далер Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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|0-0
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3
|Брест
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|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ницца
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|0-0
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6
|Лион
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
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|0-0
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8
|Марсель
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|0
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9
|Реймс
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|0
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10
|Ренн
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
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