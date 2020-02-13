Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с выплатами от «Монако» по механизму солидарности школам, подготовившим Александра Головина.

— Плохо, что деньги не дошли. Формально это не вина РФС. Школы должны следить за судьбой воспитанников, — сказал Дюков. — Мы обратили внимание школ и сейчас помогаем в подготовке обращений. Чтобы решить эту проблему, наш отдел паспортизации будет информировать школы о трансферах их воспитанников и о правах на денежное вознаграждение. Введена новая выплата, по которой школа получит деньги за игрока, ушедшего за бесплатный трансфер. (Евгений Белоусов)