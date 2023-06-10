«Аль-Таавун» из Саудовской Аравии собирается сделать предложение Икарди

«Аль-Таавун» заинтересован в нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за «Галатасарай», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка находится на ранней стадии — клуб из Саудовской Аравии собирается сделать устное предложение 30-летнему аргентинцу.

В текущем сезоне Икарди провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.