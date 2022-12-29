«Аль-Наср» хочет подписать защитника «ПСЖ» Рамоса

«Аль-Наср» претендует на защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По данным источника, клуб намерен подписать игрока вместе с форвардом Криштиану Роналду.

Контракт Рамоса с парижанами рассчитан до лета 2023 года, однако есть вероятность, что стороны продлят соглашение.

36-летний футболист перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. За это время он провел 26 матчей за команду, забив два гола.