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Сегодня, 15:19

«Аль-Наср» хочет подписать защитника «ПСЖ» Рамоса

Виктория Кравченко
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«Аль-Наср» претендует на защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По данным источника, клуб намерен подписать игрока вместе с форвардом Криштиану Роналду.

Контракт Рамоса с парижанами рассчитан до лета 2023 года, однако есть вероятность, что стороны продлят соглашение.

36-летний футболист перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. За это время он провел 26 матчей за команду, забив два гола.

Серхио Рамос
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
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 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
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Марсель – Тулуза
 - : -
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Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

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Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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