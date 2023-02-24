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Сегодня, 18:17

«Аль-Наср» готов предложить контракт Серхио Рамосу

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить контракт испанскому футболисту, сообщает журналист Адриен Гренье.

Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Отмечается, что пока парижане не ведут с игроком переговоры о новом соглашении.

В этом сезоне испанец провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

23 февраля Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Напомним, что сейчас за «Аль-Наср» выступает близкий друг Рамоса, экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду.

Серхио Рамос
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
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 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
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 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
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 Лион 24 10 5 9 36-27 35
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 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
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 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
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 Нант 24 6 10 8 25-29 28
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 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
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 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
Тежи Саванье

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Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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