«Аль-Хиляль» предложил Верратти контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год

«Аль-Хиляль» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Саудовской Аравии предложил 30-летнему итальянцу контракт до 2026 года с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал одну результативную передачу в 38 матчах за парижан во всех турнирах.

20 июня сообщалось, что французский клуб готов продать игрока не менее чем за 80 миллионов евро.