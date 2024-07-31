«Ахмат» — «Пари НН»: Швец снова вывел хозяев вперед

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец отличился в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».

Футболист забил мяч в ворота соперника головой на 42-й минуте встречи. Счет в игре стал 2:1 в пользу грозненцев.