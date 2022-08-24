Агентство форварда Ганаго сообщило о ведении переговоров со «Спартаком»

Агентство, представляющее интересы форварда «Ланса» Игнатиуса Ганаго, в разговоре с «СЭ» отреагировало на информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры с игроком.

«Да, сейчас есть обсуждение трансфера и интерес со стороны «Спартака». Да, пока мы просто ведем переговоры с клубом», — сказали в агентстве «СЭ».

Контракт форварда с «Лансом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ганаго провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.