Агентство форварда Ганаго сообщило о ведении переговоров со «Спартаком»
Агентство, представляющее интересы форварда «Ланса» Игнатиуса Ганаго, в разговоре с «СЭ» отреагировало на информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры с игроком.
«Да, сейчас есть обсуждение трансфера и интерес со стороны «Спартака». Да, пока мы просто ведем переговоры с клубом», — сказали в агентстве «СЭ».
Контракт форварда с «Лансом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ганаго провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
2
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Клермон Фут
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|
6
|Тулуза
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
7
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|6-9
|4
|
8
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
10
|Ренн
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
12
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
14
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
15
|Страсбур
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
17
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|
20
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|- : -
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|- : -
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|- : -
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|- : -
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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