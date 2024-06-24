Агент Жиго опроверг новость о переходе защитника в «Трабзонспор»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе француза в «Трабзонспор».

«Это неправда. Вариант с уходом Жиго возможен, но пока мы не приняли решение», — сказал Беншенафи «СЭ».

Ранее издание La Provence сообщило, что «Марсель» и «Трабзонспор» договорились о переходе футболиста в турецкий клуб.