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Сегодня, 18:22

Агент Жиго опроверг новость о переходе защитника в «Трабзонспор»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе француза в «Трабзонспор».

«Это неправда. Вариант с уходом Жиго возможен, но пока мы не приняли решение», — сказал Беншенафи «СЭ».

Ранее издание La Provence сообщило, что «Марсель» и «Трабзонспор» договорились о переходе футболиста в турецкий клуб.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Трабзонспор
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