Агент Доннаруммы: «СМИ называют его лучшим в мире, а через минуту — занозой в заднице»

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Рафаэла Пимента ответила на критику в адрес игрока.

«Он был игроком турнира на Евро-2020. Не просто лучшим вратарем, но и лучший игроком. Это серьезное достижение. СМИ могут говорить противоположные вещи, когда речь заходит о нем. Сначала его называют «лучшим в мире», а через минуту — «занозой в заднице». В какой-то момент это должно прекратиться», — приводит слова агента Telefoot.

Доннарумма в текущем сезоне сыграл в составе «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, пропустил 33 гола и 11 встреч отстоял на ноль.