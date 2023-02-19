Агент Доннаруммы: «СМИ называют его лучшим в мире, а через минуту — занозой в заднице»
Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Рафаэла Пимента ответила на критику в адрес игрока.
«Он был игроком турнира на Евро-2020. Не просто лучшим вратарем, но и лучший игроком. Это серьезное достижение. СМИ могут говорить противоположные вещи, когда речь заходит о нем. Сначала его называют «лучшим в мире», а через минуту — «занозой в заднице». В какой-то момент это должно прекратиться», — приводит слова агента Telefoot.
Доннарумма в текущем сезоне сыграл в составе «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, пропустил 33 гола и 11 встреч отстоял на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
3
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
4
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
5
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|23:00
|
Осер – Лион
|2 : 1
|18.02
|19:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|18.02
|23:00
|
Страсбур – Анже
|2 : 1
|19.02
|15:00
|
ПСЖ – Лилль
|4 : 3
|19.02
|17:00
|
Брест – Монако
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Лорьян – Аяччо
|3 : 0
|19.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|2 : 0
|19.02
|17:00
|
Труа – Монпелье
|0 : 1
|19.02
|19:05
|
Ланс – Нант
|3 : 1
|19.02
|22:45
|
Тулуза – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
Новости