Агент Тиагу Силвы не исключил возвращения игрока в «Милан» летом

Агент защитника «ПСЖ» Тиагу Силвы, Пауло Тониетто, рассказал, что летом футболист может вернуться в «Милан» на правах свободного агента.

— Пока что мы не общались с «ПСЖ» по поводу продления контракта, — цитирует Tuttomercatoweb Тониетто. — Тиагу хотел бы продолжить карьеру в Париже, но не исключает другие возможные варианты. У него всегда были отличные отношения с «Миланом». Если не переподпишем контракт с «ПСЖ», то все возможно.

Контракт 35-летнего Силвы с парижским клубом истекает в конце июня 2020 года. Бразильский защитник уже выступал за «Милан» с января 2009 года по июль 2012. Летом 2012 года «ПСЖ» купил Тиагу Силву у «россонери» за 42 миллиона евро.