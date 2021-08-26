Агент Роналду прилетел в Париж. В «ПСЖ» не интересуются игроком

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, прилетел в Париж, сообщает журналист Ромео Агрести. Цель визита Мендеша не уточняется.

При этом, по информации RMC, «ПСЖ» не входит в число претендентов на 36-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к уходу из «Ювентуса» и может перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.