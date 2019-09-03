Агент: «Президент «ПСЖ» хотел, чтобы Неймар до конца контракта бегал по тренировочной базе»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи был разозлен поведением нападающего Неймара, который пытался сделать все, чтобы уйти из клуба летом и вернуться в Испанию. В результате парижане не смогли договориться ни с «Реалом», ни с «Барселоной», и Неймар остался во Франции.

— Мечта президента «ПСЖ» состояла в том, чтобы заставить Неймара бегать по тренировочной базе до конца контракта, до 2022 года, — цитирует ESPN одного из агентов бразильца, который вел переговоры, но пожелал остаться анонимным. — Аль-Хелаифи очень злился на него, когда мы разговаривали. Потому что клуб сделал все, чтобы удержать его, угождая всем требованиям в последние годы.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2022 года.