Агент Неймара: «Год назад Флорентино Перес сказал мне, что мечтает привести Неймара в «Реал»»

Агент нападающего «ПСЖ» Неймара, Вагнер Рибейро рассказал об интересе «Реала» к бразильцу.

— Я несколько раз летал в Мадрид, потому что у президента «Реала» Флорентино Переса стояла задача подписать Неймара, — приводит Fox Sports слова Рибейро. — Год назад, в мае, мы сидели у него в офисе. Он сказал, что мечтает подписать Неймара. Тем не менее, я думаю, что он останется в «ПСЖ», потому что рынок сильно изменился на фоне ситуации в мире.

В сезоне-2019/20 Неймар забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 128 миллионов евро.