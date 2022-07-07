Агент Мертенса прилетел в Марсель

Агент нападающего Дриса Мертенса прилетел в Марсель для переговоров с «Олимпиком».

Как сообщает Foot Mercato, стороны ведут переговоры о переходе 35-летнего бельгийца в «Марсель» на правах свободного агента, так как у него закончился контракт с «Наполи».

В прошедшем сезоне Мертенс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.