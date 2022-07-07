Агент Мертенса прилетел в Марсель
Агент нападающего Дриса Мертенса прилетел в Марсель для переговоров с «Олимпиком».
Как сообщает Foot Mercato, стороны ведут переговоры о переходе 35-летнего бельгийца в «Марсель» на правах свободного агента, так как у него закончился контракт с «Наполи».
В прошедшем сезоне Мертенс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
Новости