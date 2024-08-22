Агент Илича: «Андрей хочет играть в Лиге чемпионов — трансфер в Россию не состоится»
Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича, оценил шансы на переезд игрока в Россию. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара» и ЦСКА.
«Сейчас контактов с клубами РПЛ нет, мы общались с несколькими командами неделю назад. Андрей хотел бы остаться в «Лилле» и сыграть в Лиге чемпионов. Скорее всего, трансфер в Россию этим летом не состоится», — цитирует агента «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 24-летний Илич провел за французский клуб только 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Большую часть времени футболист был травмирован.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|
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|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
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|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Реймс
|1
|0
|0
|1
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|0
|
16
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
17
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|0
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|0-3
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|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
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Марсель – Реймс
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Луис Энрике
Марсель
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|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
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|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
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|
|
Рубен Агилар
Ланс
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|И
|К
|Ж
|
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Амаду Коне
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|1
|0
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|
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|1
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