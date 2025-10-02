Футбол
Сегодня, 11:26

Агент Головина: «Александр работает с мячом, но с ограничениями. Скоро будет в общей группе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Восстановление проходит положительно. Через определенное время будет работать в общей группе. Сейчас он работает с мячом, но с ограничениями. Но скоро будет работать уже в общей группе», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 3 матча за «Монако» во всех турнирах. Он выступает за монегасков с 2018 года.

По данным портала Transfermarkt, он пропустил из-за повреждений 16 игр команды в прошедшем сезоне.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
