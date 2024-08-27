Агент Головина заявил, что футболист может сыграть против «Ланса»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.
7 августа пресс-служба «Монако» сообщила, что 28-летний Головин получил травму лодыжки.
«Надеюсь, что с «Лансом» примет участие в игре. Головин вернулся в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2023/24 россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|4
|
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|0
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|3
|
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|
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|2
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|1
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|- : -
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
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|1.09
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|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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