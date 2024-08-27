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Сегодня, 14:33

Агент Головина заявил, что футболист может сыграть против «Ланса»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист «Монако» Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

7 августа пресс-служба «Монако» сообщила, что 28-летний Головин получил травму лодыжки.

«Надеюсь, что с «Лансом» примет участие в игре. Головин вернулся в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Страсбур 2 1 1 0 4-2 4
7
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
13
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
14
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 - : -
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 - : -
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
Реймс – Ренн
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Лилль – ПСЖ
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

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Ли Кан Ин

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Усман Дембеле

ПСЖ

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Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

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Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

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