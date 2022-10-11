Агент Головина: «Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде»

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» об адаптации игрока в Монако. Ранее в интервью Sport24 хавбек заявил, что чувствует себя комфортнее на малой родине.

«Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде. У него прекрасные отношения с руководством клуба, с тренерским штабом. Никаких проблем с адаптацией давно уже нет. Алтай — его родина. Конечно, Саша, как и любой человек, скучает по дому, родителям и близким друзьям. Но еще раз повторюсь, что в Монако Саша уже давно адаптировался и все у него хорошо», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.