Агент Головина сообщил, что игрок приступил к тренировкам после травмы лодыжки

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии игрока.

Ранее 28-летний россиянин пропустил матч «Монако» со «Страсбуром» в 11-м туре чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой. Будем надеяться, что он будет готов к предстоящей игре «Монако» в чемпионате Франции», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в текущем сезоне провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.