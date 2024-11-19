Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:56

Агент Головина сообщил, что игрок приступил к тренировкам после травмы лодыжки

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии игрока.

Ранее 28-летний россиянин пропустил матч «Монако» со «Страсбуром» в 11-м туре чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

«Александр чувствует себя гораздо лучше. Он приступил к тренировкам и готовится с командой. Будем надеяться, что он будет готов к предстоящей игре «Монако» в чемпионате Франции», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в текущем сезоне провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Головин
ФК Монако
Читайте также
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Опубликован логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным началась в Москве
15-летнюю фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кандела считает, что Сафонов выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
Ницца – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 7 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости